«ПСЖ» может провести товарищеский матч с киевским «Динамо»
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Французский «ПСЖ» и киевское «Динамо» могут провести товарищеский матч с целью сбора средств для пострадавших во время событий на Украине. Об этом сообщает журналист Адриен Гренье в своём «твиттере».
Сообщается, что украинский клуб проведёт несколько товарищеских матчей в период с апреля по июнь. Окончательный ответ от французского гранда по поводу организации этого матча ещё ожидается.
Команда аргентинского специалиста Маурисио Почеттино с 65 очками в 29 матчах занимает в турнирной таблице чемпионата Франции первое место, опережая ближайшего преследователя в лице «Марселя» на 12 очков.
В ближайшем туре французской Лиги 1 парижане встретятся в домашнем матче с «Лорьяном». Встреча пройдёт 3 апреля.
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