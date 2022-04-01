«ПСЖ» может провести товарищеский матч с киевским «Динамо»

Французский «ПСЖ» и киевское «Динамо» могут провести товарищеский матч с целью сбора средств для пострадавших во время событий на Украине. Об этом сообщает журналист Адриен Гренье в своём «твиттере».

Сообщается, что украинский клуб проведёт несколько товарищеских матчей в период с апреля по июнь. Окончательный ответ от французского гранда по поводу организации этого матча ещё ожидается.

Команда аргентинского специалиста Маурисио Почеттино с 65 очками в 29 матчах занимает в турнирной таблице чемпионата Франции первое место, опережая ближайшего преследователя в лице «Марселя» на 12 очков.



В ближайшем туре французской Лиги 1 парижане встретятся в домашнем матче с «Лорьяном». Встреча пройдёт 3 апреля.