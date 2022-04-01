С кем сборная Украины может сыграть на чемпионате мира? Турнирные расклады

В Дохе (Катар) состоялась жеребьёвка финальной стадии чемпионата мира по футболу – 2022. Определились потенциальные соперники сборной Украины, которой предстоит пройти через стыковые матчи в Европе.



Напомним, последний участник финальной стадии чемпионата мира по футболу – 2022 от Европы определится лишь летом – из-за переноса встречи между Украиной и Шотландией. После этого матча победителю предстоит сыграть с национальной командой Уэльса. Сборная, которая пройдёт весь стыковой путь, отправится в группу B. Туда уже попали Англия, Иран и США.



Финальный турнир чемпионата мира по футболу пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.



Напомним, ранее ФИФА отстранила сборную России от участия в стыковом матче с национальной командой Польши за право выйти на ЧМ-2022.

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