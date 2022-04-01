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Юрий Сёмин оценил жеребьёвку группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года

Юрий Сёмин оценил жеребьёвку группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года.

«Равные группы по своему составу и возможностям. Какая группа понравилась больше остальных? Наверное, можно выделить по две команды в каждой группе. Многое на чемпионате мира будет зависеть от подготовки: всё же это будет необычное время для проведения турнира», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Ранее в Дохе (Катар) состоялась жеребьёвка финальной стадии чемпионата мира по футболу – 2022. Финальный турнир чемпионата мира по футболу пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

Напомним, ранее ФИФА отстранила сборную России от участия в стыковом матче с национальной командой Польши за право выйти на ЧМ-2022.

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