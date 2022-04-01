Юрий Сёмин оценил жеребьёвку группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года.



«Равные группы по своему составу и возможностям. Какая группа понравилась больше остальных? Наверное, можно выделить по две команды в каждой группе. Многое на чемпионате мира будет зависеть от подготовки: всё же это будет необычное время для проведения турнира», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.



Ранее в Дохе (Катар) состоялась жеребьёвка финальной стадии чемпионата мира по футболу – 2022. Финальный турнир чемпионата мира по футболу пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.



Напомним, ранее ФИФА отстранила сборную России от участия в стыковом матче с национальной командой Польши за право выйти на ЧМ-2022.

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