Мостовой: интерес к ЧМ без России не пропал. Кроме наших, всегда переживал за испанцев

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года.



«Первое, что хотелось бы отметить за многолетнюю историю – отсутствие «группы смерти». Думал, что в группе с Испанией и Германией может получиться что-то интересное, но в итоге нет. Я бы не сказал, что четыре года назад была интереснее жеребьёвка. Была вроде одна «группа смерти», — это всегда есть на чемпионатах мира. Её отсутствие — как раз отличие турнира в Катаре от других. Есть что-то похожее: в нескольких группах три команды приблизительно равны. И самое главное отличие этого чемпионата мира от других – проведение зимой. Нужно будет приостанавливать чемпионаты, для всех это будет необычно.



Без России жеребьёвка и сам чемпионата мира неинтересны? Скажу лично за себя: у меня интерес не пропал. Я всю жизнь в футболе, играл и смотрел. Естественно, буду смотреть чемпионат мира. Придется выбирать, за кого болеть. Кроме наших, всегда переживал за испанцев. Итальянцы пропускают второй мундиаль. Итальянцы! Страна, где человек рождается с мячом. И ещё есть команды со звёздами, которые также не поедут в Катар», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.