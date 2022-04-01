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Мостовой: интерес к ЧМ без России не пропал. Кроме наших, всегда переживал за испанцев

Мостовой: интерес к ЧМ без России не пропал. Кроме наших, всегда переживал за испанцев
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года.

«Первое, что хотелось бы отметить за многолетнюю историю – отсутствие «группы смерти». Думал, что в группе с Испанией и Германией может получиться что-то интересное, но в итоге нет. Я бы не сказал, что четыре года назад была интереснее жеребьёвка. Была вроде одна «группа смерти», — это всегда есть на чемпионатах мира. Её отсутствие — как раз отличие турнира в Катаре от других. Есть что-то похожее: в нескольких группах три команды приблизительно равны. И самое главное отличие этого чемпионата мира от других – проведение зимой. Нужно будет приостанавливать чемпионаты, для всех это будет необычно.

Без России жеребьёвка и сам чемпионата мира неинтересны? Скажу лично за себя: у меня интерес не пропал. Я всю жизнь в футболе, играл и смотрел. Естественно, буду смотреть чемпионат мира. Придется выбирать, за кого болеть. Кроме наших, всегда переживал за испанцев. Итальянцы пропускают второй мундиаль. Итальянцы! Страна, где человек рождается с мячом. И ещё есть команды со звёздами, которые также не поедут в Катар», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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