Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» — отличный клуб с отличными болельщиками
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Главный тренер нидерландского «Аякса» Эрик тен Хаг высказался о возможном назначении в английский «Манчестер Юнайтед».
«Всегда ведутся переговоры с представителями других клубов. «Манчестер Юнайтед» — отличный клуб с отличными болельщиками.
Сейчас я полностью сосредоточен на «Аяксе». Мы уже строим планы на новый сезон», — приводит слова тен Хага Sport1.
Ранее сообщалось, что тен Хаг — основной претендент на эту должность. Главы «МЮ» приняли такое решение после собеседования с нидерландцем. Представители «красных дьяволов» также пообщались с тренером «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино и ещё одним неизвестным кандидатом. Манкунианцы планируют ещё раз встретиться с кандидатами и после принять решение.
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