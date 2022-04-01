Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» — отличный клуб с отличными болельщиками

Главный тренер нидерландского «Аякса» Эрик тен Хаг высказался о возможном назначении в английский «Манчестер Юнайтед».



«Всегда ведутся переговоры с представителями других клубов. «Манчестер Юнайтед» — отличный клуб с отличными болельщиками.



Сейчас я полностью сосредоточен на «Аяксе». Мы уже строим планы на новый сезон», — приводит слова тен Хага Sport1.

Ранее сообщалось, что тен Хаг — основной претендент на эту должность. Главы «МЮ» приняли такое решение после собеседования с нидерландцем. Представители «красных дьяволов» также пообщались с тренером «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино и ещё одним неизвестным кандидатом. Манкунианцы планируют ещё раз встретиться с кандидатами и после принять решение.