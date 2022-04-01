Тухель — о Лукаку: возможно, Ромелу выполняет для «Челси» не ту роль, которую он хочет
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о бельгийском нападающем команды Ромелу Лукаку.
«Ситуация на данный момент такова, что мы не можем продавать или покупать игроков. Ромелу по-прежнему играет большую роль. Может быть, не ту роль, которую он хочет играть. Я чувствую, что он очень мотивирован. Он победитель, и он останется победителем и важным для нас», — приводит слова Тухеля журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
28-летний Лукаку в нынешнем сезоне забил 12 голов и отдал две результативные передачи в 34 матчах во всех турнирах. Соглашение бельгийского нападающего с действующим победителем Лиги чемпионов истекает в 2026 году. Рыночная стоимость Лукаку оценивается порталом Transfermarkt в € 100 млн.
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