Леонид Слуцкий прокомментировал поражение «Рубина» в матче с «Химками»
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение команды в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (2:3).
«Если первый тайм прошёл с минимумом моментов и осторожной игрой с обеих сторон, то во втором тайме был фейерверк голов и событий: включая заключительный стандарт, который, к сожалению, закончился не в нашу пользу.
Хорошее качество игры? Мне сложно комментировать матчи, которые проигрываются. Мы и вели в счёте, и сравняли. Пытались атаковать и проявлять характер. К сожалению, проиграли. Сложно оценивать качество без отрыва от эмоциональной составляющей. Является ли сегодняшняя игра шагом вперёд? Поражение не может быть шагом вперёд», — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата».
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