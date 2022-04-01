Леонид Слуцкий прокомментировал поражение «Рубина» в матче с «Химками»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение команды в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (2:3).



«Если первый тайм прошёл с минимумом моментов и осторожной игрой с обеих сторон, то во втором тайме был фейерверк голов и событий: включая заключительный стандарт, который, к сожалению, закончился не в нашу пользу.



Хорошее качество игры? Мне сложно комментировать матчи, которые проигрываются. Мы и вели в счёте, и сравняли. Пытались атаковать и проявлять характер. К сожалению, проиграли. Сложно оценивать качество без отрыва от эмоциональной составляющей. Является ли сегодняшняя игра шагом вперёд? Поражение не может быть шагом вперёд», — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата».

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