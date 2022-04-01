Виктория Лопырёва посетила жеребьёвку ЧМ-2022

Посол чемпионата мира по футболу 2018 года в России Виктория Лопырёва посетила жеребьёвку группового этапа предстоящего мундиаля в Катаре.
Ранее «Мисс Россия — 2003» объявляла в своём телеграм-канале, что посетит церемонию жеребьёвки чемпионата мира.
Напомним, сборные распределились по группам следующим образом:
Группа A: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды
Группа B: Англия, Иран, США, победитель стыкового пути Шотландия/Украина/Уэльс
Группа C: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша
Группа D: Франция, победитель пары Перу – Австралия/ОАЭ, Дания, Тунис
Группа E: Испания, победитель пары Коста-Рика – Новая Зеландия, Германия, Япония
Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия
Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун
Группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея
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