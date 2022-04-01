Виктория Лопырёва посетила жеребьёвку ЧМ-2022

Посол чемпионата мира по футболу 2018 года в России Виктория Лопырёва посетила жеребьёвку группового этапа предстоящего мундиаля в Катаре.

Ранее «Мисс Россия — 2003» объявляла в своём телеграм-канале, что посетит церемонию жеребьёвки чемпионата мира.

Напомним, сборные распределились по группам следующим образом:



Группа A: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды

Группа B: Англия, Иран, США, победитель стыкового пути Шотландия/Украина/Уэльс

Группа C: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша

Группа D: Франция, победитель пары Перу – Австралия/ОАЭ, Дания, Тунис

Группа E: Испания, победитель пары Коста-Рика – Новая Зеландия, Германия, Япония

Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия

Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун

Группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея