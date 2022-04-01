Слуцкий: готов жить 300 лет как дубы — и всё это время буду работать в «Рубине»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, готов ли он и дальше работать в клубе.



«Готов ли работать вечно в «Рубине»? Да, я готов жить 300 лет как дубы — и всё это время буду работать в «Рубине», — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата».



Сегодня, 1 апреля, в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани местный «Рубин» встречался с подмосковными «Химками». Матч завершился победой гостевой команды со счётом 3:2.



Команда Сергея Юрана набрала 21 очко и поднялась в турнирной таблице чемпионата России с последнего 16-го места на промежуточное 13-е. «Рубин» остаётся на 10-й позиции турнирной таблицы с 25 очками. Команда Леонида Слуцкого проиграла в чемпионате третью игру подряд.

Новость по теме «Рубин» проиграл «Химкам». Это третье поражение подряд для команды Слуцкого в РПЛ