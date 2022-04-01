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Сергей Юран: может, и лучше, что легионеры уехали из «Химок»

Сергей Юран: может, и лучше, что легионеры уехали из «Химок»
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Главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал отъезд легионеров из клуба.

«Психологически очень важно побеждать: футболисты впитывают игры, когда ты на пределе и заслуженно поднимаешься вверх. Легионеры? Я всегда был сторонником качественных легионеров — они на две или три головы должны быть выше. Сейчас уехали квалифицированные иностранцы, но никакой паники не произошло. Допущу такое выражение: может, и лучше, что они уехали из команды.

Теперь мы начнём обращать внимание на своих парней. В России под 150 миллионов людей… Наверное, теперь у российских футболистов будет больше шансов. Я доволен, что они стараются и доказывают. Наши игроки должны иметь шанс», — передаёт слова Юрана корреспондент «Чемпионата».

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