Источник: Салах готов сделать всё возможное, чтобы перейти в «Барселону»

Нападающий английского «Ливерпуля» Мохамед Салах планирует продолжить карьеру в «Барселоне» и готов сделать для этого перехода всё возможное. Об этом сообщает Sport.es.

По сведениям источника, в испанском клубе верят, что сделка может быть осуществлена в летнее трансферное окно — за год до истечения контракта Салаха с «Ливерпулем».

Мохамед Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года, куда перешёл из «Ромы» за € 42 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.



В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Салах принял участие в 27 матчах, в которых забил 20 голов и отдал 10 результативных передач. В восьми матчах Лиги чемпионов египтянин забил восемь мячей.