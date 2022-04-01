Источник: Салах готов сделать всё возможное, чтобы перейти в «Барселону»

Нападающий английского «Ливерпуля» Мохамед Салах планирует продолжить карьеру в «Барселоне» и готов сделать для этого перехода всё возможное. Об этом сообщает Sport.es.
По сведениям источника, в испанском клубе верят, что сделка может быть осуществлена в летнее трансферное окно — за год до истечения контракта Салаха с «Ливерпулем».
Мохамед Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года, куда перешёл из «Ромы» за € 42 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Салах принял участие в 27 матчах, в которых забил 20 голов и отдал 10 результативных передач. В восьми матчах Лиги чемпионов египтянин забил восемь мячей.
- 1 апреля 2022
-
22:49
-
22:33
-
22:28
-
22:22
-
22:17
-
22:11
-
21:55
-
21:51
-
21:51
-
21:46
-
21:39
-
21:34
-
21:27
-
21:13
-
20:51
-
20:51
-
20:41
-
20:18
-
20:16
-
19:44
-
19:41
-
19:28
-
19:22
-
19:11
-
19:05
-
18:50
-
18:29
-
18:25
-
18:18
-
18:14
-
18:05
-
18:00
-
17:51
-
17:42
-
17:41