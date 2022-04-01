Экс-вратаря женской сборной США обвиняют в насилии над детьми

Бывший вратарь женской сборной США Хоуп Соло в четверг, 31 марта, была задержана в Северной Каролине. Её обвиняют в вождении в нетрезвом виде, сопротивлении к аресту и мелком насилии над детьми. Об этом сообщает TMZ.



По сведениям источника, в момент ареста 40-летней Соло её двухлетние близнецы находились вместе с ней.



Соло — двукратная олимпийская чемпионка и победительница чемпионата мира. В январе она была избрана в Национальный зал футбольной славы.



В 2014 году Соло была арестована в своём доме в Вашингтоне по двум пунктам обвинения за якобы нападение на сводную сестру и племянника. Позже дело было прекращено отчасти из-за того, что свидетели обвинения отказались давать показания против неё.