Нойер — о поражении 0:6 от Испании: дважды подобное со сборной Германии не случится

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер прокомментировал итоги жеребьёвки финальной стадии чемпионата мира – 2022 в Катаре.
«Было понятно, что нам достанется сильный соперник из первой корзины. У нас остались негативные воспоминания о матче с Испанией, но дважды с нами подобное не случится. Мы уверены, что проведём успешный турнир», — цитирует Нойера Mundo Deportivo.
Нойер вспомнил о матче Лиги наций, в рамках которого Германия проиграла Испании со счётом 0:6.
Напомним, сборная Германии сыграет в группе E, где, помимо неё, оказались Испания, победитель пары Коста-Рика – Новая Зеландия и Япония. Финальный турнир чемпионата мира по футболу пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.
Ранее ФИФА отстранила сборную России от участия в стыковом матче с национальной командой Польши за право выйти на ЧМ-2022.
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