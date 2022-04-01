Нойер — о поражении 0:6 от Испании: дважды подобное со сборной Германии не случится

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер прокомментировал итоги жеребьёвки финальной стадии чемпионата мира – 2022 в Катаре.



«Было понятно, что нам достанется сильный соперник из первой корзины. У нас остались негативные воспоминания о матче с Испанией, но дважды с нами подобное не случится. Мы уверены, что проведём успешный турнир», — цитирует Нойера Mundo Deportivo.



Нойер вспомнил о матче Лиги наций, в рамках которого Германия проиграла Испании со счётом 0:6.



Напомним, сборная Германии сыграет в группе E, где, помимо неё, оказались Испания, победитель пары Коста-Рика – Новая Зеландия и Япония. Финальный турнир чемпионата мира по футболу пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.



Ранее ФИФА отстранила сборную России от участия в стыковом матче с национальной командой Польши за право выйти на ЧМ-2022.