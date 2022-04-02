Клопп — болельщикам: если вы не можете кричать и петь, тогда отдайте билет другому

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп обратился к болельщикам команды в преддверии матча 31-го тура чемпионата Англии с «Уотфордом».



«Большую часть сезона «Сити» играет перед нами, и мне всё равно, что будет после этого. Дело в том, насколько хорошо мы готовимся к началу матча, потому что мы встречаемся с «Уотфордом», который выиграл последнюю игру.



«Очевидно, у них очень опытный тренер, «Уотфорд» хорошо настроен, организован, имеет в своём составе большое количество индивидуальных талантов.



«Но то, что нам нужно для этой игры, — это сенсационная, лучшая атмосфера за всю историю. Не нервничать, не напрягаться… если вы не можете кричать и петь или что-то ещё, тогда оставайтесь дома и отдайте свой билет кому-нибудь другому, пожалуйста. Действительно, нам нужно всё, что у вас есть», — приводит слова Клоппа Yahoo.

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