Саутгейт: сборная США — интересный соперник. Эта команда особенно интригует

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал итоги финальной стадии чемпионата мира по футболу – 2022 в Катаре.



«Мы не так давно играли с США и Ираном. Третий соперник неизвестен, но, возможно, нас ждёт британское дерби. Сборная Англии должна выйти из группы. Это наша первая задача, будем отталкиваться от этого. Посев в первой корзине даёт преимущество, позволяя избежать шесть-семь больших команд. Большая часть сборных из первой корзины будет довольна жеребьёвкой.



Сборная США — интересный соперник. У них есть несколько очень добротных игроков. Мы знаем, на что они способны, так что эта команда особенно интригует», — приводит слова Саутгейта BBC Sport.



Финальный турнир чемпионата мира по футболу пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Сборная Франции является действующим обладателем титула.

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