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Хави хочет видеть в «Барселоне» защитника «Севильи»

Хави хочет видеть в «Барселоне» защитника «Севильи»
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Главный тренер «Барселоны» Хави заинтересован в приглашении в команду защитника «Севильи» Жюля Кунде. Об этом сообщает Sport.es.

По сведениям источника, представители сине-гранатовых будут внимательно следить за французским футболистом во время игры с «Севильей» в воскресенье. Хави является большим поклонником игры Кунде и хочет видеть его в своей команде.

23-летний Кунде в 35 матчах во всех турнирах забил гол и отдал одну результативную передачу. Соглашение между защитником и «Севильей» истекает в 2024 году. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 60 млн.

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