Хави хочет видеть в «Барселоне» защитника «Севильи»
Поделиться
Главный тренер «Барселоны» Хави заинтересован в приглашении в команду защитника «Севильи» Жюля Кунде. Об этом сообщает Sport.es.
По сведениям источника, представители сине-гранатовых будут внимательно следить за французским футболистом во время игры с «Севильей» в воскресенье. Хави является большим поклонником игры Кунде и хочет видеть его в своей команде.
23-летний Кунде в 35 матчах во всех турнирах забил гол и отдал одну результативную передачу. Соглашение между защитником и «Севильей» истекает в 2024 году. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 60 млн.
«Барселона» разгромила «Реал» в «эль класико»:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
Новость по теме«Барселона» и «Лион» — главные претенденты на Ляказетта
Комментарии
- 2 апреля 2022
-
01:52
-
01:37
-
01:17
-
01:16
-
01:01
-
00:45
-
00:25
-
00:13
-
00:01
-
00:00
- 1 апреля 2022
-
23:58
-
23:38
-
23:21
-
23:14
-
23:12
-
22:49
-
22:33
-
22:28
-
22:22
-
22:17
-
22:11
-
21:55
-
21:51
-
21:51
-
21:46
-
21:39
-
21:34
-
21:27
-
21:13
-
20:51
-
20:51
-
20:41
-
20:18
-
20:16
-
19:44
Партнерский контент