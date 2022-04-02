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«Бавария» и Томас Мюллер ведут переговоры о новом контракте

«Бавария» и Томас Мюллер ведут переговоры о новом контракте
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«Бавария» и Томас Мюллер начали переговоры о продлении контракта, сообщает Sky Sport Germany. По информации источника, агент футболиста уже связывался с руководством клуба и обсуждал потенциальные пункты нового соглашения.

Мюллер является воспитанником мюнхенской «Баварии». Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

В нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги Мюллер сыграл в 26 матчах, в которых забил семь голов и отдал 19 результативных передач. С 2010 года нападающий вызывается в сборную Германии, за которую успел провести 110 матчей, в которых забил 42 гола.

После 27 сыгранных туров «Бавария» располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Германии. Мюнхенцы имеют в своём активе 63 очка.

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