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Флик: у Германии захватывающая и очень интересная группа на ЧМ

Флик: у Германии захватывающая и очень интересная группа на ЧМ
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Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик прокомментировал итоги финальной стадии чемпионата мира по футболу – 2022 в Катаре.

«Это будет трудно, но у нас большие цели на этот турнир. Это захватывающая и очень интересная группа. Япония — это команда, которая всегда играет на чемпионатах мира. У них много футболистов, которые играют в чемпионате Германии. У них высокий уровень. Мы хотели организовать товарищеский матч с ними, но, конечно, сейчас это невозможно.

Коста-Рика была нашим соперником по матчу-открытию в 2006 году, у нас остались тёплые воспоминания о той игре. Все команды развивались, у всех есть что-то особенное. Нам просто нужно убедиться, что мы выйдем в плей-офф», — цитирует Флика немецкий футбольный союз.

Напомним, сборная Германии сыграет в группе E, где, помимо неё, оказались Испания, победитель пары Коста-Рика – Новая Зеландия и Япония. Финальный турнир чемпионата мира по футболу пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

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