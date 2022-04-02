Рангник ответил на недовольство Погба своей ролью в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник ответил на недовольство полузащитника Поля Погба своей ролью в команде. В одном из интервью Погба сказал, что он играет лучше в сборной Франции, поскольку выступает на своей позиции, знает свою роль и чувствует доверие тренера и игроков.
«Не думаю, что имеет смысл интерпретировать или просто судить о том, что он сказал в интервью. Важнее судить о нём на поле. Я слышал, он сказал, что играл на разных позициях за последние пару недель. После игры с «Вест Хэмом» мы потеряли трёх нападающих — Антони Марсьяля, Мэйсона Гринвуда и Эдинсона Кавани, который снова получил травму и пропустит следующие пару недель. Кроме того, сам Погба всё ещё был травмирован вместе с Бруно Фернандешем и Скоттом Мактоминеем, так что иногда приходится играть другую роль. Это нормально», — приводит слова Рангника Daily Mail.
Напомним, Погба перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» в 2016 году. Сумма трансфера составила € 100 млн. В нынешнем сезоне 29-летний полузащитник принял участие в 16 матчах английской Премьер-лиги, забил 1 гол и отдал 9 результативных передач.
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