Агуэро высказался об игре Лаутаро Мартинеса за сборную Аргентины
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Бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро прокомментировал игру Лаутаро Мартинеса за национальную команду.
«Лаутаро нападающий, который хорошо бьёт по воротам. Может быть, он не очень много участвует в игре, потому что это чистый девятый номер. Мартинес может изменить ситуацию впереди. Я всегда говорю ему, чтобы он так и продолжал. Секрет в том, чтобы иметь преемственность. Я, например, провёл шесть или семь лет в качестве резерва для национальной сборной. Это нормально», — цитирует Агуэро Calcionews24 со ссылкой на ESPN.
За сборную Аргентины Мартинес дебютировал в 2018 году. За это время он сыграл в 37 матчах, забив 19 голов.
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