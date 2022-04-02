Агуэро высказался об игре Лаутаро Мартинеса за сборную Аргентины

Бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро прокомментировал игру Лаутаро Мартинеса за национальную команду.

«Лаутаро нападающий, который хорошо бьёт по воротам. Может быть, он не очень много участвует в игре, потому что это чистый девятый номер. Мартинес может изменить ситуацию впереди. Я всегда говорю ему, чтобы он так и продолжал. Секрет в том, чтобы иметь преемственность. Я, например, провёл шесть или семь лет в качестве резерва для национальной сборной. Это нормально», — цитирует Агуэро Calcionews24 со ссылкой на ESPN.

За сборную Аргентины Мартинес дебютировал в 2018 году. За это время он сыграл в 37 матчах, забив 19 голов.

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