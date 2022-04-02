Лапорта: двери «Барселоны» всегда будут открыты для Месси

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта сообщил, что был бы рад возвращению нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси в каталонский клуб.
«Двери «Барселоны» всегда будут открыты для Месси. Если бы он позвонил мне и сказал, что хочет вернуться, мы бы с ним поговорили. Я был бы рад, если бы это произошло», — приводит слова Лапорты журналист Ману Эредиа в своём «твиттере» со ссылкой на RTVE.
Ранее Лапорта рассказал, что не рассматривает возможность возвращения Месси в каталонский клуб.
Напомним, Месси перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2021 года. В нынешнем сезоне 34-летний аргентинский нападающий принял участие в 18 матчах чемпионата Франции, в которых забил 2 гола и сделал 10 результативных передач. Его контракт с французским клубом истекает в 2023 году.
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