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Скалони прокомментировал итоги жеребьёвки финальной стадии ЧМ-2022

Скалони прокомментировал итоги жеребьёвки финальной стадии ЧМ-2022
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился впечатлениями об итогах жеребьёвки финальной стадии чемпионата мира по футболу – 2022 в Катаре.

«Мы максимально уважаем всех соперников. У нас сложная группа. Мексика — соперник, которого мы знаем. Польша обыграла Швецию, а Саудовская Аравия очень хорошо прошла квалификацию. Хочу, чтобы болельщики наслаждались нашей командой. Вместе мы обязательно будет сильнее», — цитирует Скалони Ole со ссылкой на TyC Sports.

Сборная Аргентины сыграет в группе С, где, помимо неё, оказались Саудовская Аравия, Мексика и Польша. Финальный турнир чемпионата мира по футболу пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

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