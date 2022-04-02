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Уэйн Руни рассказал, что может покинуть «Дерби» из-за финансовых проблем клуба

Уэйн Руни рассказал, что может покинуть «Дерби» из-за финансовых проблем клуба
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Главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни рассказал о финансовых проблемах команды.

«Я закончу сезон, а потом я должен подумать, как мы с клубом будем двигаться вперёд. Единственный способ сделать это — найти в клубе нового владельца. Я люблю клуб, болельщиков и персонал, и я хочу, чтобы это продолжалось, но должно быть что-то, чтобы я мог делать свою работу. Если я не могу делать свою работу, то я не отдаю должное ни себе, ни фанатам. Я не знаю, куда движется клуб и будет ли он здесь в следующем сезоне, поэтому я не знаю, какое будущее ждёт клуб или меня. Мне нужны гарантии. Я знаю, что администраторы стараются изо всех сил, но наступает момент, когда работать практически невозможно. Нам нужен предпочтительный покупатель. Это должно произойти сейчас», — приводит слова Руни Daily Mail.

Напомним, «Дерби» испытывает серьёзные финансовые проблемы. По ходу текущего сезона в клубе было введено внешнее управление. Нынешние владельцы пытаются найти покупателя, но пока им это сделать так и не удалось.

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