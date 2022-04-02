Пике: есть игроки, которые выступают за Испанию, но не ощущают себя испанцами

Защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался о движении за независимость Каталонии.
«Я думаю, что поддерживать независимость Каталонии и одновременно играть за сборную вполне возможно. Есть футболисты, которые выступают за Испанию, но не ощущают себя испанцами. Я не собираюсь отвечать, поддерживаю ли я независимость Каталонии или нет. Голосование было тайным, у каждого есть право на приватность, это не должно негативно влиять на карьеру.
Уже было много случаев, когда люди не чувствовали себя испанцами. Что вообще это означает – чувствовать принадлежность к стране? Есть какая-то конкуренция? Если ты больше испанец, то ты победил? Я всегда относился к этому как к части своей работы», – цитирует Пике Marca со ссылкой на The Wild Project.
Пике играл за сборную Испании с 2009 года. В общей сложности он провёл 103 матча, став чемпионом мира (2010) и Европы (2012). В 2018 году Пике завершил карьеру в сборной.
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