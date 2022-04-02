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Тите прокомментировал итоги жеребьёвки финальной стадии ЧМ-2022

Тите прокомментировал итоги жеребьёвки финальной стадии ЧМ-2022
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Главный тренер сборной Бразилии Тите поделился впечатлениями об итогах жеребьёвки финальной стадии чемпионата мира по футболу – 2022 в Катаре.

«За восемь месяцев до начала чемпионата мира у нас будет достаточно времени, чтобы хорошо подготовиться к турниру. Швейцария и Сербия — очень хорошие команды. Они обошли в квалификации Италию и Португалию, а Камерун очень силён в Африке. Это большой вызов для нас», — цитирует Тите сайт бразильской конфедерации футбола.

Сборная Бразилии сыграет в группе G, где, помимо неё, оказались Сербия, Швейцария и Камерун. Финальный турнир чемпионата мира по футболу пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

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