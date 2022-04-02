Бруну Фернандеш назвал футболиста, которого считает первым кумиром

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал, кого считал своим первым кумиром в детстве.
«Моим первым кумиром, как, наверное, и у каждого ребёнка того времени, был Роналдиньо. Наблюдать за ним было чистым наслаждением», – написал Бруну Фернандеш в своём «твиттере».
Напомним, Бруну Фернандеш продлил контракт с «Манчестер Юнайтед». Новое соглашение 27-летнего португальца с «красными дьяволами» рассчитано до лета 2026 года.
Фернандеш выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2020 года, куда перешёл из «Спортинга» за € 63 млн. Действующий контракт игрока с клубом истекает летом 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн. В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии Бруну Фернандеш сыграл в 27 матчах, в которых забил девять голов и отдал шесть результативных передач.
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