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Адан: хорошо только тем, кто побеждает и добивается успеха. Не все становятся лучшими

Адан: хорошо только тем, кто побеждает и добивается успеха. Не все становятся лучшими
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Вратарь «Спортинга» Антонио Адан поделился мнением о том, что в обществе считают идеальной жизнь футболистов.

«Каждый день приходится слышать, что жизнь футболистов идеальна. В обществе есть такое мнение, но это несправедливо. Хорошо только тем, кто побеждает и добивается успеха, у кого много подписчиков в социальных сетях, кто много зарабатывает.

До общества доходит искажённый посыл. Не все становятся лучшими в своём деле, но это не значит, что они на неправильном пути. Просто ты не был так успешен, как остальные. Клуб и болельщики требуют, чтобы футболисты побеждали в каждом матче. Футбол таков», – цитирует Адана Record.

Напомним, Адан выступает за «Спортинг» с 2020 года. Ранее Адан играл за такие клубы, как мадридский «Реал», «Кальяри», «Бетис» и мадридский «Атлетико».

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