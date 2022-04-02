Адан: хорошо только тем, кто побеждает и добивается успеха. Не все становятся лучшими

Вратарь «Спортинга» Антонио Адан поделился мнением о том, что в обществе считают идеальной жизнь футболистов.



«Каждый день приходится слышать, что жизнь футболистов идеальна. В обществе есть такое мнение, но это несправедливо. Хорошо только тем, кто побеждает и добивается успеха, у кого много подписчиков в социальных сетях, кто много зарабатывает.



До общества доходит искажённый посыл. Не все становятся лучшими в своём деле, но это не значит, что они на неправильном пути. Просто ты не был так успешен, как остальные. Клуб и болельщики требуют, чтобы футболисты побеждали в каждом матче. Футбол таков», – цитирует Адана Record.

Напомним, Адан выступает за «Спортинг» с 2020 года. Ранее Адан играл за такие клубы, как мадридский «Реал», «Кальяри», «Бетис» и мадридский «Атлетико».