Лапорта заявил, что «Барселона» продолжает работу над подписанием контракта с Дембеле

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о будущем французского нападающего каталонцев Усмана Дембеле.



«Мне сказали, что Усман очень счастлив в «Барселоне». Будем смотреть, что будет с его контрактом — у нас есть выстроенная система оплаты труда футболистов. Матеу Алемани работает над тем, чтобы достичь с игроком соглашения», — цитирует Лапорту TVE.



24-летний Дембеле перешёл в «Барселону» из дортмундской «Боруссии» за € 140 млн. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 21 матче во всех турнирах, дважды отличившись и отдав девять результативных передач. Соглашение Дембеле с «Барселоной» истекает в конце сезона. Если стороны не продлят его, то французский игрок покинет команду на правах свободного агента.