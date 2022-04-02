Лапорта заявил, что «Барселона» продолжает работу над подписанием контракта с Дембеле
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о будущем французского нападающего каталонцев Усмана Дембеле.
«Мне сказали, что Усман очень счастлив в «Барселоне». Будем смотреть, что будет с его контрактом — у нас есть выстроенная система оплаты труда футболистов. Матеу Алемани работает над тем, чтобы достичь с игроком соглашения», — цитирует Лапорту TVE.
24-летний Дембеле перешёл в «Барселону» из дортмундской «Боруссии» за € 140 млн. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 21 матче во всех турнирах, дважды отличившись и отдав девять результативных передач. Соглашение Дембеле с «Барселоной» истекает в конце сезона. Если стороны не продлят его, то французский игрок покинет команду на правах свободного агента.
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