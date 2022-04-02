Р. Билялетдинов: в «Динамо» Батуми Хвича не поднимет свой уровень. Летом он уйдёт в Европу

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов высказался по поводу ухода полузащитника Хвичи Кварацхелии в батумское «Динамо».



«Хвичи не хватает: для «Рубина» это серьёзная потеря атакующего потенциала. Приятно было смотреть, как он на дриблинге втаскивает мяч в штрафную, растаскивает соперников. Он заметный игрок.



Коммерческая составляющая — это вопрос к руководству клуба, которое будет анализировать эффективность своего коммерческого отдела. Я считаю, что 25 миллионов за Хвичу — это много. А если игрок уходит бесплатно, то это вообще запредельная сумма. Очень много обсуждают, что он вошёл в сферу интересов, попал в шорт-лист европейских клубов. Может, он никуда не входил? Организовать интерес к своему игроку — это довольно распространённая кампания. Игроку, даже если он сам ничего не слушает, кто-то доносит, а потом ему крышу сносит.



Пресса шумит, а реальности никакой нет. В «Динамо» Батуми Хвича ушёл в спокойной гавани доиграть, сменить обстановку, потом куда-то уйдёт. Потом куда-то его запихнут — только уже не за сумасшедшие деньги, которые хотели сорвать в «Рубине». Ожидали «туда», а ушёл в Батуми.



Если он там будет пару месяцев, то эта ситуация его не отбросит назад. А если он там задержится ещё на сезон или на два года, то свой уровень он там не поднимет. Он может там быть ведущим, забивать, блистать, быть героем публики, но местного разлива. Я думаю, что летом он уйдёт в Европу», — сказал Ринат Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.