Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Крылья Советов» — «Уфа»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00

«Крылья Советов» — «Уфа»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00
Комментарии

Сегодня, 2 апреля, состоится матч «Крылья Советов» — «Уфа». Встреча 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» — «Уфа».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым из Азова. Помогать ему будут ассистенты Андрей Образко (Ставрополь) и Андрей Гурбанов (Краснодар). Резервный рефери — Сергей Чебан (Москва).

«Крылья Советов» набрали 32 очка в 22 встречах и занимают 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (18) — на 16-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022