«Крылья Советов» — «Уфа»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00

Сегодня, 2 апреля, состоится матч «Крылья Советов» — «Уфа». Встреча 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» — «Уфа».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым из Азова. Помогать ему будут ассистенты Андрей Образко (Ставрополь) и Андрей Гурбанов (Краснодар). Резервный рефери — Сергей Чебан (Москва).



«Крылья Советов» набрали 32 очка в 22 встречах и занимают 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (18) — на 16-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).