«Ливерпуль» — «Уотфорд»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:30
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Сегодня, 2 апреля, состоится матч «Ливерпуль» — «Уотфорд». Встреча 31-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — «Уотфорд».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом. Помогать ему будут ассистенты Марк Перри и Тим Вуд. Резервный рефери — Тони Харрингтон.
«Ливерпуль» набрал 69 очков в 29 встречах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уотфорд» (22) — на 18-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (70). В тройку лидеров также входит «Челси» (59).
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