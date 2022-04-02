«Ливерпуль» — «Уотфорд»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:30

Сегодня, 2 апреля, состоится матч «Ливерпуль» — «Уотфорд». Встреча 31-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — «Уотфорд».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом. Помогать ему будут ассистенты Марк Перри и Тим Вуд. Резервный рефери — Тони Харрингтон.



«Ливерпуль» набрал 69 очков в 29 встречах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уотфорд» (22) — на 18-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (70). В тройку лидеров также входит «Челси» (59).