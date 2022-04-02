Конте хочет, чтоб «Тоттенхэм» сохранил Кейна

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте поделился мнением о будущем нападающего команды Гарри Кейна.
«Конечно, я бы хотел, чтобы Гарри остался в «Тоттенхэме». Было бы очень важно хорошо завершить сезон. Он игрок, которого каждый тренер хочет видеть в своей команде. У нас с Гарри отличная связь. Он топ-игрок», — цитирует Конте спортивный журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Кейн является воспитанником «Тоттенхэм Хотспур». За основную команду форвард играет с 2011 года, несколько раз он уходил в аренду. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Кейн сыграл в 28 матчах, в которых забил 12 голов и отдал пять результативных передач.
После 29 сыгранных туров «Тоттенхэм» располагается на пятом месте в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе 51 очко.
- 2 апреля 2022
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