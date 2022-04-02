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Тренер «Брентфорда»: хотели бы, чтобы Эриксен продолжил играть за нас. Ему здесь нравится

Тренер «Брентфорда»: хотели бы, чтобы Эриксен продолжил играть за нас. Ему здесь нравится
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Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк прокомментировал информацию о возможном продлении контракта с датским полузащитником Кристианом Эриксеном.

«Мы хотели бы, чтобы Кристиан продолжил играть за «Брентфорд». Убеждён, что Кристиану здесь нравится. Но я уверен, что до конца сезона никаких новых соглашений не будет подписано», — приводит слова Франка The Athletic.

Напомним, в матче чемпионата Европы с национальной командой Финляндии (0:1) летом 2021 года Эриксен перенёс остановку сердца. Спустя несколько дней ему установили кардиовертер-дефибриллятор. Датчанин присоединился к «Брентфорду» в зимнее трансферное окно на правах свободного агента, подписав контракт на полгода. Ранее полузащитник выступал за амстердамский «Аякс», «Тоттенхэм Хотспур» и миланский «Интер».

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