«Уложил его в снег». Филимонов рассказал о драке с таксистом

Бывший голкипер «Спартака» Александр Филимонов рассказал о драке с таксистом.
«Наверное, мне повезло — не сталкивался с криминалом. Хотя я понимал, что есть люди около клуба — очень серьёзные, скажем так.
Когда в последний раз дрался? Я ещё в «Москве» играл. Зацепился с таксистом во дворе дома. Мы тогда не смогли разъехаться: мне надо было сдавать назад через весь двор, а ему только 20 метров назад. Но он почему-то не захотел. Я его в снег уложил и всё», — цитирует Филимонова Sport24.
Филимонов известен по выступлениям за «Факел», камышинский «Текстильщик», московский «Спартак», киевское «Динамо», «Уралан», ФК «Москва», кипрский «Неа Саламина», «Кубань», ташкентский «Локомотив» и тульский «Арсенал». На его счету 16 матчей в составе сборной России.
- 2 апреля 2022
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