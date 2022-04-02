Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Уложил его в снег». Филимонов рассказал о драке с таксистом

«Уложил его в снег». Филимонов рассказал о драке с таксистом
Комментарии

Бывший голкипер «Спартака» Александр Филимонов рассказал о драке с таксистом.

«Наверное, мне повезло — не сталкивался с криминалом. Хотя я понимал, что есть люди около клуба — очень серьёзные, скажем так.

Когда в последний раз дрался? Я ещё в «Москве» играл. Зацепился с таксистом во дворе дома. Мы тогда не смогли разъехаться: мне надо было сдавать назад через весь двор, а ему только 20 метров назад. Но он почему-то не захотел. Я его в снег уложил и всё», — цитирует Филимонова Sport24.

Филимонов известен по выступлениям за «Факел», камышинский «Текстильщик», московский «Спартак», киевское «Динамо», «Уралан», ФК «Москва», кипрский «Неа Саламина», «Кубань», ташкентский «Локомотив» и тульский «Арсенал». На его счету 16 матчей в составе сборной России.

Новость по теме
Филимонов: в «Динамо» Киев все говорили по-русски. Я зарабатывал больше, чем в «Спартаке»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022