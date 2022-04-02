Мостовой назвал безумством новость о запросе «Краснодаром» € 40 млн у «Зенита» за Сафонова

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию о том, что зимой «Зенит» интересовался вратарём «Краснодара» Матвеем Сафоновым.



«Думаю, что вряд ли такая сумма могла фигурировать. Это безумство. Конечно, я бы столько запросил, тем более у «Зенита»: «а вдруг, авось». В те времена, когда ещё Гильерме был в сборной, я говорил, что Сафонов будет следующим играть.



Сафонов — хороший вратарь, но € 40 млн за него — это много. Такая сумма — это приличный перебор. € 16 млн по Transfermarkt — тоже многовато», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.



Ранее «РБ Спорт» сообщил, что «Зенит» проявил интерес к Сафонову и уточнил условия трансфера вратаря. «Краснодар» запросил у санкт-петербургского клуба € 40 млн. Сумма не устроила «Зенит», и клуб начал искать другого голкипера.

Новость по теме В «Зените» отреагировали на информацию о запросе в «Краснодар» по трансферу Сафонова