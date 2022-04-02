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«Крылья Советов» — «Уфа»: составы команд на матч 23-го тура РПЛ

«Крылья Советов» — «Уфа»: составы команд на матч 23-го тура РПЛ
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Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Уфы» на матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» — «Уфа».

«Крылья Советов»: Ломаев, Божин, Горшков, Солдатенков, Бейл, Костанца, Зиньковский, Якуба, Ежов, Глушенков, Сарвели.

Запасные: Фролов, Овсянников, Гапонов, Гудков, Тепляков, Липовой, Смирнов, Пиняев, Соколов, Коваленко, Игнатьев, Цыпченко.

«Уфа»: Беленов, Никитин, Журавлёв, Плиев, Йокич, Иванов, Кротов, Кабутов, Агаларов, Фищенко, Ортис.

Запасные: Чичкан, Сухов, Камилов, Голубев, Емельянов, Саплинов, Урунов, Мрзляк, Милетич, Касинтура.

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