«Крылья Советов» — «Уфа»: составы команд на матч 23-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Уфы» на матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» — «Уфа».



«Крылья Советов»: Ломаев, Божин, Горшков, Солдатенков, Бейл, Костанца, Зиньковский, Якуба, Ежов, Глушенков, Сарвели.



Запасные: Фролов, Овсянников, Гапонов, Гудков, Тепляков, Липовой, Смирнов, Пиняев, Соколов, Коваленко, Игнатьев, Цыпченко.



«Уфа»: Беленов, Никитин, Журавлёв, Плиев, Йокич, Иванов, Кротов, Кабутов, Агаларов, Фищенко, Ортис.



Запасные: Чичкан, Сухов, Камилов, Голубев, Емельянов, Саплинов, Урунов, Мрзляк, Милетич, Касинтура.