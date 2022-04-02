Мохамед Эльнени покинет «Арсенал» летом свободным агентом. Им интересовался ЦСКА
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Полузащитник лондонского «Арсенала» Мохамед Эльнени покинет клуб летом на правах свободного агента, сообщает спортивный журналист Николо Скира в своём «твиттере». Ранее им интересовался московский ЦСКА. Стороны даже договорились о трансфере, но сделка сорвалась.
«Галатасарай» пытался подписать египтянина ещё в сентябре, но тогда к соглашению сторонам прийти не удалось. Также стало известно, что в подписании полузащитника «канониров» сильно заинтересован именно главный тренер команды Фатих Терим.
Эльнени провёл в текущем сезоне за «Арсенал» 10 матчей, в которых смог отдать одну результативную передачу. Контракт игрока с клубом истекает летом 2022 года. Transfermarkt оценивает футболиста в € 10 млн.
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