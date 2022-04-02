Роналдиньо: никогда бы не подумал, что увижу ещё один чемпионат мира без Италии
Поделиться
Бывший полузащитник «Милана» и сборной Бразилии Роналдиньо поделился мнением об отсутствии сборной Италии на чемпионате мира 2022 года.
«Без сборной Италии чемпионат мира многое теряет. Для тех, кто любит футбол и зрелищность, как я, отсутствие итальянской команды — печальная ситуация. Никогда бы не подумал, что увижу ещё один чемпионат мира без Италии», — приводит слова Роналдиньо La Gazzetta dello Sport.
В полуфинальном стыковом матче отборочного турнира ЧМ-2022 сборная Италии проиграла Северной Македонии со счётом 0:1. В 2018 году итальянцы не принимали участия в чемпионате мира в России, а теперь пропустят мундиаль в Катаре. На Евро-2020 сборная Италии одержала победу, в финале по пенальти обыграв Англию.
Новость по темеСборная Италии пропустит второй чемпионат мира подряд
Комментарии
- 2 апреля 2022
-
15:41
-
15:22
-
15:18
-
15:16
-
14:48
-
14:42
-
14:40
-
14:27
-
14:23
-
14:03
-
13:58
-
13:45
-
13:30
-
13:29
-
13:17
-
13:06
-
13:02
-
12:58
-
12:51
-
12:24
-
12:15
-
12:12
-
11:53
-
11:38
-
11:30
-
11:28
-
11:21
-
11:00
-
10:45
-
10:45
-
10:32
-
10:26
-
10:10
-
10:09
-
09:56
Партнерский контент