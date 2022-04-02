Детский тренер Сафонова считает, что голкипер достоин быть первым номером «Зенита»

Алексей Чистяков, детский тренер вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова, прокомментировал информацию, что зимой «Зенит» интересовался вратарём «Краснодара» Матвеем Сафоновым.
«При нынешней ситуации я не представляю, какие могут быть цены. Может, на футболиста — это сейчас и реальная цена. Но, если не брать нынешнюю ситуацию, то € 40 млн — это много. Взять любого голкипера с Запада: хоть один из них стоит € 40 млн? Я не знаю, никогда этим не интересовался. Но уверен, что Матвей достоин быть первым номером в «Зените», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Сафонов является воспитанником «Краснодара», а за главную команду «быков» выступает с 2017 года. В нынешнем сезона он провёл 20 матчей и пропустил 19 голов.
- 2 апреля 2022
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