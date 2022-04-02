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Детский тренер Сафонова считает, что голкипер достоин быть первым номером «Зенита»

Детский тренер Сафонова считает, что голкипер достоин быть первым номером «Зенита»
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Алексей Чистяков, детский тренер вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова, прокомментировал информацию, что зимой «Зенит» интересовался вратарём «Краснодара» Матвеем Сафоновым.

«При нынешней ситуации я не представляю, какие могут быть цены. Может, на футболиста — это сейчас и реальная цена. Но, если не брать нынешнюю ситуацию, то € 40 млн — это много. Взять любого голкипера с Запада: хоть один из них стоит € 40 млн? Я не знаю, никогда этим не интересовался. Но уверен, что Матвей достоин быть первым номером в «Зените», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Сафонов является воспитанником «Краснодара», а за главную команду «быков» выступает с 2017 года. В нынешнем сезона он провёл 20 матчей и пропустил 19 голов.

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