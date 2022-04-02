«Ростов» — «Нижний Новгород»: составы команд на матч 23-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Нижнего Новгорода» на матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» — «Нижний Новгород».
«Ростов»: Песьяков, Осипенко, Поярков, Сильянов, Мелёхин, Байрамян, Тугарев, Глебов, Щетинин, Полоз, Соу.
Запасные: Бабурин, Дьячков, Терентьев, Лангович, Мухин, Фольмер, Мельников, Сухомлинов, Селява, Комличенко, Голенков, Турищев.
«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Стоцкий, Каккоев, Гоцук, Масоэро, Юлдошев, Калинский, Кравцов, Берковский, Сулейманов, Эннин.
Запасные: Анисимов, Гойло, Пенчиков, Александров, Миладинович, Горбунов, Шарипов, Ткачук, Милсон.
- 2 апреля 2022
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