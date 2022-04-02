Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ростов» — «Нижний Новгород»: составы команд на матч 23-го тура РПЛ

«Ростов» — «Нижний Новгород»: составы команд на матч 23-го тура РПЛ
Комментарии

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Нижнего Новгорода» на матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» — «Нижний Новгород».

«Ростов»: Песьяков, Осипенко, Поярков, Сильянов, Мелёхин, Байрамян, Тугарев, Глебов, Щетинин, Полоз, Соу.

Запасные: Бабурин, Дьячков, Терентьев, Лангович, Мухин, Фольмер, Мельников, Сухомлинов, Селява, Комличенко, Голенков, Турищев.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Стоцкий, Каккоев, Гоцук, Масоэро, Юлдошев, Калинский, Кравцов, Берковский, Сулейманов, Эннин.

Запасные: Анисимов, Гойло, Пенчиков, Александров, Миладинович, Горбунов, Шарипов, Ткачук, Милсон.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022