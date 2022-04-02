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«Уфа» переиграла «Крылья Советов»

«Уфа» переиграла «Крылья Советов»
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Сегодня, 2 апреля, состоялся матч «Крылья Советов» — «Уфа». Встреча 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск. Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

На 12-й минуте счёт открыл защитник «Уфы» Юрий Журавлёв, который воспользовался результативной передачей от полузащитника Олега Иванова. На 68-й минуте «Крылья Советов» отыгрались, забил игрок обороны Фернандо Костанца. На 87-й минуте окончательный счёт установил нападающий «Уфы» Гамид Агаларов.

«Крылья Советов» набрали 32 очка и занимают 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (21) — на 14-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).

Россия - Премьер-Лига. 23-й тур
02 апреля 2022, суббота. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 2
Уфа
Уфа
0:1 Журавлёв – 12'   1:1 Костанца – 68'   1:2 Агаларов – 87'
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