«Уфа» переиграла «Крылья Советов»

Сегодня, 2 апреля, состоялся матч «Крылья Советов» — «Уфа». Встреча 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск. Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.



На 12-й минуте счёт открыл защитник «Уфы» Юрий Журавлёв, который воспользовался результативной передачей от полузащитника Олега Иванова. На 68-й минуте «Крылья Советов» отыгрались, забил игрок обороны Фернандо Костанца. На 87-й минуте окончательный счёт установил нападающий «Уфы» Гамид Агаларов.



«Крылья Советов» набрали 32 очка и занимают 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (21) — на 14-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).