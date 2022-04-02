«Оренбург» обыграл «Торпедо» в домашнем матче ФНЛ

В матче 30-го тура Футбольной национальной лиги «Оренбург» принимал «Торпедо». Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.



На 43-й минуте главный арбитр показал вторую жёлтую карточку полузащитнику «Торпедо» Ивану Енину. Через 2 минуты нападающий «Оренбурга» Джоэль Фамейе не сумел реализовать пенальти. На 49-й минуте встречи счёт открыл форвард «Оренбурга» Владимир Обухов.



«Оренбург» набрал 62 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022. Московское «Торпедо» (54) — на 2-м месте. В тройку лидеров соревнований также входит воронежский «Факел» (52). Действующий победитель ФНЛ — самарские «Крылья Советов».