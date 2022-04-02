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«Оренбург» обыграл «Торпедо» в домашнем матче ФНЛ

«Оренбург» обыграл «Торпедо» в домашнем матче ФНЛ
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В матче 30-го тура Футбольной национальной лиги «Оренбург» принимал «Торпедо». Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

На 43-й минуте главный арбитр показал вторую жёлтую карточку полузащитнику «Торпедо» Ивану Енину. Через 2 минуты нападающий «Оренбурга» Джоэль Фамейе не сумел реализовать пенальти. На 49-й минуте встречи счёт открыл форвард «Оренбурга» Владимир Обухов.

«Оренбург» набрал 62 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022. Московское «Торпедо» (54) — на 2-м месте. В тройку лидеров соревнований также входит воронежский «Факел» (52). Действующий победитель ФНЛ — самарские «Крылья Советов».

ФНЛ - Первый дивизион. 30-й тур
02 апреля 2022, суббота. 14:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
1 : 0
Торпедо М
Москва
1:0 Обухов – 49'
Удаления: нет / Енин – 43'
Комментарии
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