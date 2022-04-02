«Сын вернул уверенность». Отец Агаларова — о победном голе Гамида в матче с «Крыльями»

Руслан Агаларов, отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова, отреагировал на победный гол сына в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов».



«Приятно, когда сын забивает, а команда выигрывает. Мы и до этого говорили, что у Гамида были моменты, но не забивал. Сегодня из двух забил один. В концовке самой сил не хватило, чтобы сделать дубль. Самое важное, что сын вернул психологическую уверенность, забил в двух играх подряд. Забивать голы — его основная работа. Когда она выполняется, ему всегда хорошо», — сказал Руслан Агаларов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Сегодня, 2 апреля, состоялся матч «Крылья Советов» — «Уфа». Встреча 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре и завершилась победой гостей со счётом 2:1. На 87-й минуте решающий гол забил нападающий «Уфы» Гамид Агаларов.