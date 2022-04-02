Жан-Филипп Гбамен: Москва — идеальное место, чтобы играть в хороший футбол

Полузащитник ЦСКА Жан-Филипп Гбамен поделился мнением о Москве.



«Пока что гулять — очень холодно для меня, но из окна такси, когда едешь ужинать с кем-нибудь из наших ребят, тоже можно увидеть Кремль, другие места. Рестораны здесь отличные, все люди, с которыми я общался — добрые, гостеприимные. Вот выглянет солнце, станет теплее — и пойду на Красную площадь!



Нет ни медведей, ни тигров. Я думаю, здесь они только в зоопарке. И ещё в Сибири (улыбается). Каждый иностранец, который приезжает в другую страну, так или иначе знаком с главными стереотипами. Зимой в России холодно — это факт. Но в остальном все не так, как думают некоторые. Ты никогда не узнаешь, что правда, а что нет, если сам не попробуешь. Примерно то же самое было, когда я уезжал в Германию. Друзья были в шоке: «Что ты там будешь делать?! Там же всё по-другому». Но в итоге я там провёл три замечательных года, видел счастливых людей, ко мне приезжали родные, им тоже всё понравилось.



Стереотипы в основном распространяют те, кто сам не был в странах, о которых рассуждает. Сейчас я в Москве — и мне тоже всё нравится. Клуб снимает мне номер в отличном отеле, я вижу, что вокруг многие улыбаются, мы прекрасно ладим. Когда я впервые тут оказался, подумал: «Вау! Я в Москве!» (улыбается). С первого дня всё складывается чудесно, люди — добрые, в городе всё есть. Мы часто обсуждаем это с Хорхе, Юсуфом, со всеми парнями, которые приехали одновременно со мной — например, когда ужинаем или просто общаемся. Я скажу так: Москва — идеальное место, чтобы играть в хороший футбол», — цитирует Гбамена пресс-служба ЦСКА.