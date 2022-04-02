«Сельта» — «Реал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30

Сегодня, 2 апреля, состоится матч 30-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Сельта» — «Реал». Встреча пройдёт на стадионе «Балаидос» в Виго (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Сельта» — «Реал».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Пабло Гонсалесом Фуэртесом Помогать ему будут ассистенты Альфредо Родригес и Исраэль Барсена Родригес. В роли резервного рефери выступит Хосе Алехандро Лусена.



Мадридский «Реал» в 29 матчах набрал 66 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Сельта» (36) — на 11-м месте. В тройку лидеров входят «Севилья» (57) и «Барселона» (54). Действующим чемпионом страны является мадридский «Атлетико».

Смотрите этот и другие матчи тура эксклюзивно в Okko. Оформить подписку «Okko Футбол» можно на выгодных условиях — 7 дней за 1 рубль. В сервисе также доступны игры Ла Лиги и Кубка Италии, аналитические программы и обзоры.