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Гбамен: Думбия забил огромное количество голов за ЦСКА. Хочу добавить несколько от себя

Гбамен: Думбия забил огромное количество голов за ЦСКА. Хочу добавить несколько от себя
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Полузащитник ЦСКА Жан-Филипп Гбамен рассказал об общении с бывшими футболистами армейцев.

«Конечно, мы с Думбия общаемся! В сборной Сейду был для нас как старший брат — авторитетный, всегда подскажет, поможет. У него фантастическая карьера, он выступал за большие клубы, а сейчас радуется нашим успехам, присматривает за каждым. Когда мы договорились с красно-синими, я сразу отправил ему сообщение. Сейду поздравил меня и пожелал удачи. Знаю, что за ЦСКА он забил огромное количество голов…

Я тоже рассчитываю добавить от себя ещё несколько. Время есть, матчей для этого достаточно.

Я всё спрашивал у Рондона: «А как Москва? Как ЦСКА?» И он сказал, что провёл здесь великолепное время, дал наилучшие рекомендации. Говорил только хорошее, и многое уже оказалось правдой. Про клуб всё совпало на сто процентов — профессиональный подход, уровень футболистов, амбиции, атмосфера. Теперь жду не дождусь, когда же наконец потеплеет и я смогу изучить Москву», — цитирует Гбамена пресс-служба ЦСКА.

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