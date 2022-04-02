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«Локомотив» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
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«Локомотив» — «Спартак»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30

«Локомотив» — «Спартак»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30
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Сегодня, 2 апреля, состоится матч «Локомотив» — «Спартак». Встреча 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Спартак».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Игорь Демешко (Химки) и Максим Гаврилин (Владимир). Резервный рефери — Антон Фролов (Москва).

«Локомотив» набрал 34 очка в 21 встрече и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (27) — на 9-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).

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