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Шамиль Газизов прокомментировал победу «Уфы» в матче с «Крыльями Советов»

Шамиль Газизов прокомментировал победу «Уфы» в матче с «Крыльями Советов»
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал результат матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (2:1).

«Мне кажется, сейчас не стоит говорить о качестве нашей игры. Самое главное — три очка. Спасибо команде! Мы вырвали победу. Хотелось бы сказать большое спасибо болельщикам, которые приехали на выезд! Их было слышно. Всё же они сыграли ключевую! Молодцы, поддерживали!» — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

«Крылья Советов» набрали 32 очка и занимают 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (21) — на 14-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).

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