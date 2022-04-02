Шамиль Газизов прокомментировал победу «Уфы» в матче с «Крыльями Советов»
Поделиться
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал результат матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (2:1).
«Мне кажется, сейчас не стоит говорить о качестве нашей игры. Самое главное — три очка. Спасибо команде! Мы вырвали победу. Хотелось бы сказать большое спасибо болельщикам, которые приехали на выезд! Их было слышно. Всё же они сыграли ключевую! Молодцы, поддерживали!» — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
«Крылья Советов» набрали 32 очка и занимают 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (21) — на 14-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).
Комментарии
- 2 апреля 2022
-
17:14
-
17:05
-
17:03
-
17:00
-
16:56
-
16:51
-
16:45
-
16:44
-
16:36
-
16:34
-
16:16
-
16:12
-
15:59
-
15:53
-
15:41
-
15:22
-
15:18
-
15:16
-
14:48
-
14:42
-
14:40
-
14:27
-
14:23
-
14:03
-
13:58
-
13:45
-
13:30
-
13:29
-
13:17
-
13:06
-
13:02
-
12:58
-
12:51
-
12:24
-
12:15
Партнерский контент