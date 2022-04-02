В «Уфе» отреагировали на 15-й гол Гамида Агаларова в нынешнем сезоне РПЛ

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отреагировал на забитый мяч нападающим команды Гамидом Агаларовым в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (2:1).



«Что касается 15-го гола Агаларова, хорошо, что он забивает. Гамид — большой молодец! Он выполняет установку тренера, всё делает правильно», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, 21-летний Агаларов забил 15-й мяч в нынешнем сезоне чемпионата России и укрепился в статусе лучшего бомбардира турнира.



Победа над самарской командой позволила «Уфе» подняться с последнего места турнирной таблицы РПЛ. Сейчас подопечные Алексея Стукалова занимают 14-е место, имея равное количество очков с тульским «Арсеналом» и «Химками».