«Локомотив» — «Спартак»: Максименко и Худяков — в стартовых составах команд

Сегодня, 2 апреля, в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги на стадионе «РЖД Арена» в Москве «Локомотив» сыграет со «Спартаком».



Стартовые составы команд:

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Едвай, Мампасси, Тикнизян, Марадишвили, Бабкин, Бека-Бека, Керк, Изидор, Кухта.



Запасные: Гилерме, Матюнин, Ненахов, Чёрный, Рыбус, Рыбчинский, Куликов, Петров, Карпукас, Зинович.



«Спартак»: Максименко, Кофрие, Литвинов, Джикия, Хлусевич, Зобнин, Мартинс, Мозес, Промес, Бакаев, Николсон.



Запасные: Свинов, Волков, Жиго, Рассказов, Чернов, Денисов, Классен, Пруцев, Игнатов, Ларссон, Соболев.

Главным судьёй матча назначен Сергей Карасёв, его помощниками — Игорь Демешко и Максим Гаврилин, резервным арбитром стал Антон Фролов. Главным судьёй VAR будет Павел Шадыханов, его ассистентом — Алексей Лунёв.



Стартовый свисток Сергея Карасёва в матче «Локомотив» — «Спартак» прозвучит в 19:30 мск.